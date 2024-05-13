Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda altın madalya

Burhaniye Ören plajında düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda altın madalya
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13 Mayıs 2024 14:07
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde Balıkesir'de gerçekleştirilen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhaniye Ören plajında düzenlenen şampiyonada, erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, yarı finalde Yunanistan'dan Sideris-Antiol Kola ikilisini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer Yunan ekibiyle karşılaşan Özdemir ve Kuru, rakipleri Kanellos-Ioannidis ikilisini 2-0 mağlup etti ve Balkan şampiyonu oldu.

Balkan Şampiyonası'nda üçüncülüğü ise Romanya'dan Grigore-Popa ikilisini 2-0 mağlup eden Sideris-Antiol Kola ikilisi elde etti.

Kadınlarda ise şampiyon Yunanistan'dan Triantafyllidi-Manavi ikilisini 2-0 mağlup eden Hollanda'dan Driessen-de Jong ikilisi oldu. Üçüncülüğü ise Romanya'nın Stanciu-Ordean ikilisini 2-0 mağlup eden Finlandiya'dan Nirhamo-Viitala ikilisi kazandı.

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