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Pippen: "Kobe, bana Jordan'ı anımsatırdı..."

Chicago Bulls'un eski yıldızı Scottie Pippen, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, kariyerinin ilk yıllarında "kendisine Michael Jordan'ı anımsattığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un eski yıldızı Scottie Pippen, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, kariyerinin ilk yıllarında "kendisine Michael Jordan'ı anımsattığını" söyledi.

SiriusXM NBA Radio'da konuşan Pippen, Kobe'yi ilk yıllarındayken izlediği günleri anımsadı ve Batı Konferansı'nda oynadığı dönemde kendisiyle karşı karşıya gelmenin nasıl bir şey olduğundan şöyle bahsetti:

"Kesinlikle Kobe'nin en iyi yıllarıydı, savunması çok zor bir oyuncuydu. Bana her gün Michael'a karşı rekabet ettiğim zamanları hatırlattı. Lakin ben daha yaşlıydım ve o daha gençti, bu yüzden durum çok daha farklıydı.

Kesinlikle karşılıklı oynadığım en zorlu oyunculardan biriydi. Özellikle Shaq (O'Neal) ile başlarına Phil (Jackson) geçtiğinde ve o takım içinde bir kimya yaratıp birlikte oynatabilme imkanı bulduğunda. Çok özel bir takımdılar."


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