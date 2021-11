Pippen: "Jordan, LeBron'dan büyük olduğunu kanıtlamak istedi!"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeselini, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten daha büyük olduğunu kanıtlamak için kullandığını iddia etti.



Pippen, "Unguarded" adlı kitabında, 2020'de görücüye çıkmış olan popüler belgesel serisi hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Michael, günümüz jenerasyonundaki taraftarlara, birçok kişinin kendisiyle eşit ya da ondan daha üstün gördüğü LeBron James'ten geçmişte daha büyük olduğunu kanıtlamaya kararlıydı.



Bu yüzden Michael belgeselde, iki Jerry'nin (takım sahibi Jerry Reinsdorf ve genel menajer Jerry Krause) ne olursa olsun çeteyi ayırmaya niyetli olduğu belli olduktan sonra, insanlara koçumuz Phil Jackson'ın 1997-98 sezonua verdiği ismin hikayesini değil, kendi hikayesini sunmuştu."



"BUNA NASIL CÜRET EDER?"



Pippen, eski takım arkadaşlarının çoğu gibi, belgeselde tasvir edilme biçimleriyle kendilerine saygısızlık edildiğini hissettiğini de sözlerine ekledi:



"Sonraki birkaç hafta boyunca, her biri benim gibi saygısızlığa uğramış şekilde hisseden birkaç eski takım arkadaşımla konuşmuştum.



Kendisi ve değerli markası için yaptığımız onca şeyden sonra, Michael bize böyle davranmaya nasıl cüret eder? Ben, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, B.J. Armstrong, Luc Longley, Will Perdue ve Bill Wennington olmadan Michael Jordan, asla Michael Jordan olamazdı. Unuttuğum herhangi biri varsa, özür diliyorum."