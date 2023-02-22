Pınar Karşıyaka ve Ayos Konyaspor'dan depremzedeler için hazırlık maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekipleri Pınar Karşıyaka ile AYOS Konyaspor Basketbol, 25 Şubat Cumartesi günü hazırlık maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da oynanacak AYOS Konyaspor Basketbol karşılaşmasının gelirinin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.
Karşılaşmanın 100 liradan satılacak biletlerinin 24 Şubat Cuma günün saat 14.00'ten itibaren KSK Store'lardan, maç günü ise saat 12.30'dan sonra salon gişesinden temin edilebileceği bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da oynanacak AYOS Konyaspor Basketbol karşılaşmasının gelirinin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.
Karşılaşmanın 100 liradan satılacak biletlerinin 24 Şubat Cuma günün saat 14.00'ten itibaren KSK Store'lardan, maç günü ise saat 12.30'dan sonra salon gişesinden temin edilebileceği bildirildi.
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