NBA'in eski süperstarı ve şimdiki analisti Paul Pierce, LA Clippers'ın NBA playofflarının ilk turunda eleneceği tahmininde bulundu.
Pierce, "Undisputed" programının son bölümünde Clippers'ın playoff beklentilerine ilişkin net bir tahminde bulunarak, ekibin playoffların ilk turunda erken veda edeceğini öngördü.
Clippers'ın performansı ve zihniyetiyle ilgili endişelerini dile getiren Pierce, takım içindeki uyum ve yoğunluk eksikliğinin de altını çizdi:
"Muhtemelen ilk turdan elenecek bir takım görüyorum. Yani yılın sonuna geldik ve hala kimliksiziz, nariniz, mücadele etmiyoruz gibi laflar duyuyorum. Hadi ama, bunlar sezonun bitimine 10 maç kalmışken duymak isteyeceğiniz şeyler değil.
Şu anda çöküşteler ve bu çok yanlış bir zamanda oluyor. Böyle bir zamanda çöküşe geçmek istemezsiniz. Bu zamanlar, takımca bir araya gelerek gerçekten kim olduğunuzu bildiğiniz zamanlardır. Ve bu noktada Clippers'a hiç inancım yok."
Clippers'ın son dönemdeki düşüşü, sezonun daha önceki aylarında gösterdiği başarıyla keskin bir tezat oluşturmuş durumda. Aralık ayından All-Star arasına kadar oldukça formda olan ekip, o süreçten bu yana önemli bir gerileme yaşadı ve 8-10'luk bir seride kalarak Batı Konferansı sıralamasında dördüncü sıraya geriledi.
Koç Ty Lue'nun ekibin narinliğine yönelik kamuoyu önünde yaptığı son eleştiri, takımın mevcut durumunun ciddiyetini ortaya koyan bir başka örnek olmuştu.
Pierce, "Undisputed" programının son bölümünde Clippers'ın playoff beklentilerine ilişkin net bir tahminde bulunarak, ekibin playoffların ilk turunda erken veda edeceğini öngördü.
Clippers'ın performansı ve zihniyetiyle ilgili endişelerini dile getiren Pierce, takım içindeki uyum ve yoğunluk eksikliğinin de altını çizdi:
"Muhtemelen ilk turdan elenecek bir takım görüyorum. Yani yılın sonuna geldik ve hala kimliksiziz, nariniz, mücadele etmiyoruz gibi laflar duyuyorum. Hadi ama, bunlar sezonun bitimine 10 maç kalmışken duymak isteyeceğiniz şeyler değil.
Şu anda çöküşteler ve bu çok yanlış bir zamanda oluyor. Böyle bir zamanda çöküşe geçmek istemezsiniz. Bu zamanlar, takımca bir araya gelerek gerçekten kim olduğunuzu bildiğiniz zamanlardır. Ve bu noktada Clippers'a hiç inancım yok."
Clippers'ın son dönemdeki düşüşü, sezonun daha önceki aylarında gösterdiği başarıyla keskin bir tezat oluşturmuş durumda. Aralık ayından All-Star arasına kadar oldukça formda olan ekip, o süreçten bu yana önemli bir gerileme yaşadı ve 8-10'luk bir seride kalarak Batı Konferansı sıralamasında dördüncü sıraya geriledi.
Koç Ty Lue'nun ekibin narinliğine yönelik kamuoyu önünde yaptığı son eleştiri, takımın mevcut durumunun ciddiyetini ortaya koyan bir başka örnek olmuştu.