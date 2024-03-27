LA Clippers antrenörü Tyronn Lue, kendi evinde galibiyet almakta zorlanan takımın süregelen bir kimlik krizi yaşadığını ileri sürdü.



Clippers başantrenörü, ekibin son dönemdeki performansıyla fazla "narin" olduklarını söyledi:



"Kimliğimiz, sertlik üzerine olmalı. Bu da zihinsel ve fiziksel anlamda dayanıklı olmanın yanı sıra güçlü bir hücuma sahip olmaktan geçiyor, ki pek çok farklı şekilde skor üretebiliyoruz. Ayrıca savunmacı bir zihniyete sahip olmamız da lazım.



An itibariyle bir kimliğimiz var mı? Sanırım var, narin oluşumuz."



Derecemiz 26-5'ken kimliğimiz harikaydı. Yani ne zaman liderlik yapmak ve kimlik sahibi olmak istediğinizi seçemezsiniz. İşleri doğru şekilde yapmak istediğiniz zamanı da seçemezsiniz."



Pazartesi günü Pacers'a karşı alınan mağlubiyet, Şubat ayının başında sıralamada Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan Clippers'ın evinde aldığı üst üste aldığı beşinci mağlubiyeti olmuştu.



Clippers, bu gece Philadelphia 76ers'a karşı dört maçlık bir deplasman yolculuğuna başlayacak.



