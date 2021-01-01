Philly taraftarlarından "Lillard'ı isteriz!" tezahüratı

Philadelphia 76ers taraftarları, dün geceki Portland Trail Blazers maçında, ekibin süperstarı Damian Lillard'a yönelik olarak "Lillard'ı isteriz!" şeklinde tezahürat yaptılar.



Lillard, takımının 76ers'a 103-113 kaybettiği karşılaşma sonrası, Philly taraftarlarının Wells Fargo Center'da serbest atış çizgisindeyken kendisine yaptığı bu sıcak jesti takdir etti:



"Kardeşçe sevginin şehri, bana sevgi gösterdi. Ama ben ömür boyu bir Trail Blazer kalacağım."



Şu ana kadar Blazers ile oynadığı altı maçta, Lillard yüzde 34 isabetle 18.3 sayı ortalaması yakalıyor ve bu oran, kariyerinin en kötüsü.



Önceki yaz, Lillard ve Ben Simmons takası gündemde yer alan konular arasında olsa da, herhangi bir şekilde gerçeğe dökülmemişti. Oaklandlı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Portland'dan ayrılmayı düşünmediğini duyurmuştu.



