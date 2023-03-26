Phil Foden, İngiltere Milli Takımı kampından ayrıldı

İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Phil Foden, geçirdiği apandisit operasyonu sebebiyle kamptan ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Phil Foden, İngiltere Milli Takımı kampından ayrıldı
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26 Mart 2023 19:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Phil Foden, apandisinin alınması nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampı sırasında hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcunun, Londra'da gerçekleşen operasyonla apandisinin alındığı belirtildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftasında bugün Ukrayna ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosundan çıkarılan Foden, Manchester City'nin Liverpool'u konuk edeceği 1 Nisan'da oynanacak lig maçında da forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden kanat oyuncusunun sahalara dönüş tarihi, Manchester City-Liverpool maçının ardından yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.

Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta görev alan Foden, 13 gol ve 6 asistle oynadı.

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