Petkimspor yurda lider döndü

FIBA Europe Cup C Grubu'nda temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Romanya deplasmanında CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek grupta son iki hafta öncesi averajla liderliğini sürdürdü.



Avrupa'da baştan sona üstün bir oyun sergileyen Petkim, grupta 4 maç sonunda 3 galibiyete ulaştı. Gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'nın averajla önünde yer alan Petkimspor kalan iki maçını 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK Larnaca, 19 Kasım'da deplasmanda Oradea'yla oynayacak.



Petkim 2'de 2 yaparsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan liderliği garantileyecek. Avrupa'da yoluna ikinci turda devam etmek için grup liderliğini isteyen Petkim, grupta ikinci olursa da en iyi 6 grup ikincisi arasına girmeye çalışacak.



