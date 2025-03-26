Petkimspor başaramadı

Basketbolda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki son maçta Reggiana'ya İtalya'da 77-70 yenilerek çeyrek finali ıskaladı.



Adını son 8 takım arasına yazdırıp yoluna devam etmesi için son hafta rakibini deplasmanda en az 12 sayı farkla mağlup etmesi gereken Petkim, zorlu maçı kazanamadı. İtalyan ekibi bu galibiyetle gruptan Tenerife'yle birlikte çeyrek finale yükseldi.



Petkimspor, Avrupa'daki ilk yılında finalleri göremese de ön elemelerden gelip, grup aşaması ve Play-In etaplarını geçerek ülkemizi başarıyla temsil etti.



