29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-074'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Pep Guardiola'nın yeni gözdesi Pavlovic!

Manchester City, Bayern Münih forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic ile ilgileniyor.

calendar 29 Eylül 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'nın yeni gözdesi Pavlovic!
Manchester City, ara transfer dönemi için şimdiden önemli bir ismi gözüne kestirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic ile ilgileniyor.

RODRI'NİN ALTERNATİFİ

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 21 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve Manchester City'nin, Pavlovic'i uzun vadede Rodri'nin yerini alabilecek bir oyuncu olarak gördüğü yazıldı.


Manchester City'nin, ara transfer döneminde Pavlovic'in transferi için şimdiden çalışmalara başladığı ve 45-50 milyon euro'luk bir teklif düşündüğü kaydedildi.

Bayern Münih'te bu sezon 6 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez ağları havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
