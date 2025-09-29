Pep Guardiola'nın yeni gözdesi Pavlovic!

Manchester City, ara transfer dönemi için şimdiden önemli bir ismi gözüne kestirdi.İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic ile ilgileniyor.İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 21 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve Manchester City'nin, Pavlovic'i uzun vadede Rodri'nin yerini alabilecek bir oyuncu olarak gördüğü yazıldı.Manchester City'nin, ara transfer döneminde Pavlovic'in transferi için şimdiden çalışmalara başladığı ve 45-50 milyon euro'luk bir teklif düşündüğü kaydedildi.Bayern Münih'te bu sezon 6 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez ağları havalandırdı.Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.