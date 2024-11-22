Pendikspor - Ümraniyespor maçında eşitlik bozulmadı

Trendyol 1.Lig 14. hafta maçında Pendikspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor - Ümraniyespor maçında eşitlik bozulmadı
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22 Kasım 2024 21:58
Trendyol 1.Lig 14. hafta karşılaşmasında Pendikspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maç 2-2 berabere bitti.

Pendikspor'un golleri 3'te Cihan Topaloğlu'nun kendi kalesine attığı gol ve 45+1'de Welinton'dan geldi. Ümraniyespor'un golleri ise 67'de penaltıdan Georgi Minçev ile 82'de Barış Ekincier kaydetti.

Pendikspor, bu maçın ardından puanını 18 yaptı. Ümraniyespor'da puanını 18 yaptı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Gençlerbirliğini konuk edecek.
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