Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı
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11 Şubat 2025 21:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.   Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sportif direktör Erdem Özgenç'in katıldığı imza töreninde 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kanat oyuncusu, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK formalarını giymişti.


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