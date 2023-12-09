Pendikspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü (yarın) deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 13 puan kazandı. İstanbul ekibi, ligde 16. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini kaybeden Mondihome Kayserispor ise topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 13 puan kazandı. İstanbul ekibi, ligde 16. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini kaybeden Mondihome Kayserispor ise topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.
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