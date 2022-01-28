Pedri: "Messi'nin yokluğuna alışmak zordu"

Barcelona'nın genç futbolcusu Pedri, Lionel Messi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Pedri: 'Messi'nin yokluğuna alışmak zordu'
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28 Ocak 2022 16:13
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, sezon başında takımdan ayrılan Lionel Messi ve takımın gidişatı hakkında GQ'ya açıklamalarda bulundu.

Messi'nin yokluğunun kendilerini zorladığını söyleyen İspanyol futbolcu, "Hem sahada hem de günlük hayatta bana çok yardımcı olduğu için Messi'ye her zaman minnettar olacağım. Onunla oynamak çok kolaydı. Dünyanın en iyisi ve doğal olarak onun etrafımızda olmadığı gerçeğine alışmamız biraz zaman aldı." ifadelerini kullandı.

Gençlerden oluşan iyi bir takım kurduklarını söyleyen Pedri, "Ancak dürüst olmak gerekirse şimdi birçok gençten oluşan harika bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz, ileriye doğru bir adım atma fırsatına sahibiz." dedi.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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