Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un NBA'den emekli olmasına "sadece 2-3 yılı kaldığını" doğruladı.



NBA kariyerinin son döneminde yer alan 39 yaşındaki James'in muhtemel emeklilik tarihi, başta Lakers taraftarları olmak üzere birçok basketbol sever için merak konusu oldu.



Sirius XM NBA Radio'da konuşan Paul bu konu hakkında konuşarak, LeBron'un 2-3 yıl daha oynamaya devam etmesini beklediğini açıkladı:



"Öyle olduğuna inanıyorum. LeBron James'i izlemek için şimdiye dek oynadığına kıyasla daha az vaktimiz kaldığı kesin. Daha ne kadar izleriz bilmiyorum ama onunla konuştuğumda artık sadece keyif almaya odaklanması gerektiğini söylemiştim. Sanırım gelecek yıl da oynayacak ama sonrasında kaç yıl oynar bilmiyorum. 2-3 yılı daha kaldığını düşünüyorum.



Adam hayatının yarısından fazlasını basketbola adadı ve oyuna son derece saygılı davrandı. Bence ona diğer insanlardan farklı bir baskı uyguladık. Bir gelişme süreci olmadı ve kendisine sabır gösterilmedi. Yine de bunlara rağmen kendini başarılı bir konuma yerleştirebildi."



Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olarak James, istediği takımla sözleşme imzalayabilecek. Bu sezon %54 şut oranıyla maç başına 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamaları yakalayan Lakers yıldızı, halen maksimum sözleşmeye layık bir All-NBA oyuncusu olduğunu kanıtlamıştı.





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