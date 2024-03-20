"Birkaç Doğu Konferansı takımının" LA Clippers yıldızı Paul George'un takımla geleceğini 'takip ettiği' bildirildi.



The Athletic'ten John Hollinger'a göre Doğu'dan bazı takımlar, geleceği şüpheli olan George'un durumunu izliyor:



"Bu arada Paul George'a dikkat edin. Muhtemelen, eğer kontratı maksimum sözleşmeyle uzatılacak olsaydı şimdiye kadar bunu imzalamış olurdu; Doğu'daki birkaç üst düzey takımın bunu 'izlediğini' söylemek doğru olur diye düşünüyorum."



Bu sezon her iki tarafın da maksimum uzatma üzerinde çalıştığı söylenirken, PG ve Clippers arasındaki müzakereler hiçbir zaman gelişme kaydetmemişti.



PG'nin Clippers'la olan dört yıllığı 176 milyon dolarlık sözleşmesi önümüzdeki sezon son bulacak olsa da, 48 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçmesi durumunda sözleşmesini bir yıl uzatma seçeneğine sahip olacak.



George bu sezon maç başına 22,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalıyor.





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