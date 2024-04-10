Paris Basketbol çok rahat kazandı!

BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 77-64 mağlup etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
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