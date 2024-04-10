Paris Basketbol çok rahat kazandı!

EuroCup'ta final serisi ilk maçında Paris Basketbol, sahasında JL Bourg'u 77-64 mağlup etti ve 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paris Basketbol çok rahat kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2024 00:20
BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 77-64 mağlup etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery