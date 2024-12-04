THY EuroLeague'in 13. haftasında lider Paris Basket deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 93-81 mağlup etti.
Bu sonuçla Paris galibiyet serisini 9'a çıkartırken toplamda ise 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Maccabi Tel Aviv ise 9. yenilgisini yaşadı.
Maccabi Tel Aviv'de Levi Randolph 14 sayı – 5 ribaunt, Rokas Jokubaitis 12 sayı – 6 asist, Marial Shayok 12 sayı – 1 ribaunt, Jaylen Hoard 12 sayı – 4 ribaunt, Jasiel Rivero 10 sayı – 4 ribaunt, John Dibartolomeo 7 sayı – 2 ribaunt ile oynadı.
Paris'te TJ Shorts 22 sayı – 8 asist – 3 ribaunt, Maodo Lo 19 sayı – 2 ribaunt, Tyson Ward 14 sayı – 5 ribaunt, Nadir Hifi 15 sayı – 2 ribaunt, Kevarrius Hayes ve Collin Malcolm 6 sayıyla mücadele etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bu sonuçla Paris galibiyet serisini 9'a çıkartırken toplamda ise 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Maccabi Tel Aviv ise 9. yenilgisini yaşadı.
Maccabi Tel Aviv'de Levi Randolph 14 sayı – 5 ribaunt, Rokas Jokubaitis 12 sayı – 6 asist, Marial Shayok 12 sayı – 1 ribaunt, Jaylen Hoard 12 sayı – 4 ribaunt, Jasiel Rivero 10 sayı – 4 ribaunt, John Dibartolomeo 7 sayı – 2 ribaunt ile oynadı.
Paris'te TJ Shorts 22 sayı – 8 asist – 3 ribaunt, Maodo Lo 19 sayı – 2 ribaunt, Tyson Ward 14 sayı – 5 ribaunt, Nadir Hifi 15 sayı – 2 ribaunt, Kevarrius Hayes ve Collin Malcolm 6 sayıyla mücadele etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ