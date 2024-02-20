Para Kürek Milli Takımı ilk kez Avrupa'da sahne alacak

Para Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin para kürekteki ilk milli takımı, 23-24 Şubat tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek organizasyonda yarışacak.



Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Yurdagül Dinanet, Yiğit Doğukan Bozkurt, Hüseyin Börü ve İbrahim Hayati Selvi temsil edecek.



Prag'da aynı tarihlerde Dünya Salon Kürek Şampiyonası da düzenlenecek.



Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 2023 yılının nisan ayında para kürek branşının oluşturulmasının ardından kurulan Para Kürek Milli Takımı, geçen yıl Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer almıştı.





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