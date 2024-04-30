Panathinaikos'ta Fatih Terim gelişmesi!

Panathinaikos, sezon sonunda yüksek ihtimalle teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos'ta Fatih Terim gelişmesi!
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30 Nisan 2024 09:44
Son güncelleme 30 Nisan 2024 09:47
Panathinaikos, Aralık ayında göreve getirdiği Fatih Terim ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.

Sport 24'te yer alan habere göre, Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, geçtiğimiz haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

NELER YAŞANDI?

Panathinaikos, play-off şampiyonluk grubunda önce AEK'ye deplasmanda 3-0, ardından sahasında Aris'e 1-0'lık skorla kaybetmişti. Panathinaikos'un taraftarları, Aris mağlubiyetinin ardından Fatih Terim'e tepki göstermişti.

TERİM'İN PERFORMANSI

Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasının ardından Yunan ekibinin başında 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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