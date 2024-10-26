Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Panathinaikos, tribünlerde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nedeniyle Fenerbahçe Beko'yu EuroLeague yönetimine şikayet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti
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26 Ekim 2024 15:03
Son güncelleme 26 Ekim 2024 15:04
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırladığı mücadelede tribünlerde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı nedeniyle THY EuroLeague yönetimine şikayet edildi.

Yunan medyasında yer alan birçok habere göre; Panathinaikos, bu bayrak nedeniyle Fenerbahçe'yi lig yönetimine şikayet etti ve konu hakkında Yunanistan devlet kurumlarına da bilgi verdi.

Bayrak, hakemlerin maçları değerlendirdiği noktanın yakınına asıldı.

Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Yunan ekibi, 81-76'lık skorla kazanmıştı.



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