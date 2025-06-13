Panathinaikos, Başakşehir'den Touba'yı transfer etti!

Yunan ekibi Panathinaikos, Başakşehir'den Ahmed Touba'yı 1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı.

calendar 13 Haziran 2025 10:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Panathinaikos, Başakşehir'den Touba'yı transfer etti!
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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Panathinaikos, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Panathinaikos Kulübü, Başakşehir'den 27 yaşındaki Cezayirli stoper Ahmed Touba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunan temsilcisi, bu transfer için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Touba, Panathinaikos'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ikinci futbolcu oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekibi Mechelen'de kiralık olarak forma giyen Touba, çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.


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