Panathinaikos, Başakşehir'den Touba'yı transfer etti!

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Panathinaikos, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi.



Panathinaikos Kulübü, Başakşehir'den 27 yaşındaki Cezayirli stoper Ahmed Touba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Yunan temsilcisi, bu transfer için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Touba, Panathinaikos'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ikinci futbolcu oldu.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekibi Mechelen'de kiralık olarak forma giyen Touba, çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.



