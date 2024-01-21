Pana, Fatih Terim ile yüksekten uçuyor

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti ve PAOK ile aynı puanda zirve yarışına devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pana, Fatih Terim ile yüksekten uçuyor
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21 Ocak 2024 22:27
Yunanistan Süper Ligi'nin 19. haftasında Panathinaikos ile Asteras Tripolis karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi 2-0'lık skorla ev sahibi Panathinaikos kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Panathinaikos, 50. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 74. dakikada Tin Jedvaj'ın golleriyle 3 puana ulaştı. Asteras'ta Ulu Alagbe kırmızı kartla 90. dakikada oyun dışı kaldı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, mücadelede yedek bekledi.

Fatih Terim ile birlikte 4 lig maçına çıkan ve 10 puan toplayan Panathinaikos, 44 puana ulaştı ve PAOK ile aynı puanda zirveyi paylaştı. Asteras Tripolis ise 26 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Asteras Tripolis ise Atromitos'u ağırlayacak.

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