Palandöken'de voleybol heyecanı

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken, hem kayak tutkunlarına hem de uluslararası kar voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapıyor.



Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de spor ve eğlence iç içe yaşanıyor.



Türkiye Voleybol Federasyonu ve Ejder 3200 A.Ş. tarafından Erzurum'da düzenlenen, 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etkinliğine, Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Palandöken ev sahipliği yapıyor. Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen turnuvaya 7 ülkeden 18 takım katıldı. Yaklaşık 80 sporcunun yer aldığı turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçiyor.



ERZURUM VOLEYBOL İL TEMSİLCİSİ KOÇAK: TÜM SPOR SEVERLERİ PALANDÖKEN'E BEKLİYORUZ"



Şampiyonanın 15 Mart'ta sona ereceğini belirten Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, "Üç gün sürecek yarışmanın cuma günü final mücadelesi olacak. Burada sıralamaya göre takımlar puan kazanacak. Kazandıkları puanlara göre de uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazanacak. Puan toplamak için ekipler kıyasıya mücadele veriyor. Ayrıca Palandöken'in işletmesine yapan Büyükşehir Belediyesine ait Ejder 3200 A.Ş. de para ödülü verecek. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvaya Romanya, Fransa Ukrayna, Polonya, İtalya ve İran'dan yaklaşık 80 sporcu yer aldı. Tüm spor severleri Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.



MELİS ÖZKANCA: ZEMİN KAYGAN



Şampiyonaya İstanbul'dan katılan Melis Özkanca, "İlk maçımızda güzel bir maç çıkardık. Zemin kaygandı ancak hava soğuk değil ve rüzgar da yoktu. İlk kez karda maç yaptık ve çok eğlendik" dedi.



SAHRA YÜCETÜRK: RAKIM ETKİLEDİ



Turnuvaya Antalya'dan katılan Sahra Yücetürk ise "Turnuva güzel geçiyor. Güzel hazırlandık. Antalya'da iki aylık bir hazırlık dönemi geçirdik. Sadece rakım bizi çok etkiledi. İlk geldiğimizde herkes hastalandı ama toparladık. Turnuva gayet iyi geçiyor. Erzurum'a ilk gelişimiz ve çok beğendik" diye konuştu.





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