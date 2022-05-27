Ozornwafor'da yanlış strateji Galatasaray'a kaybettirdi!

Galatasaray 2019 yılında 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'da uygulanan yanlış strateji nedeniyle hem oyuncuyu kaybetti hem de zarar etti. Sarı kırmızılıların sezon başında bedelsiz olarak Charleroi'ye kiraladığı Nijeryalı futbolcunun kontratıma satın alma opsiyonu konulduğu ortaya çıktı.



GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDEN ALDILAR



Özellikle ligin son haftalarında sergilediği performansın ardından Belçika ekibi, sözleşmede yer alan 100 bin Euro'luk opsiyon maddesini kullandı ve 23 yaşındaki stoperin bonservisini Galatasaray'dan kimseyle konuşmadan aldı.



Sarı kırmızılı ekip 2019'da 300 bin Euro'ya aldığı Ozornwafor'u 200 bin Euro zararla kaybetmiş oldu. Daha önce kiralandığı Almeira'dan 200 bin Euro alınsa da oyuncunun o sezon ücretini Galatasaray'ın karşılaması nedeniyle kulübün herhangi bir kârı olmadı. Charleroi ise bedelsiz olarak kiraladığı genç oyuncuyu sadece 100 bin Euro'ya renklerine katmayı başardı.



1.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER



Belçika'daki performansı sonrası değeri artan ve özellikle Fransız ekiplerinin istediği Nijeryalı stoper için 1.5 milyon Euro'nun üzerinde teklifler alan Charleroi'nin bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Belçika ekibi 100 bin Euro'luk opsiyon maddesi ile aldığı 23 yaşındaki stoperi çok kısa sürede 15 misline satıp 1.4 milyon Euro kâr elde etme şansına sahip oldu, kaybeden ise Galatasaray oldu.





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