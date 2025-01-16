Özbostan: 'Adalı 5 milyon Euro daha vermek istemiyor'

Spor yazarı Murat Özbostan, Sabah gazetesindeki köşesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Yazısında, Adalı'nın kulüpteki yönetim tarzı ve geleceğe yönelik planlarına dair görüşlerini paylaştı.
Murat Özbostan, "Beşiktaş'ta teknik adam konusu krize doğru gidiyor.. Neden hâlâ hoca yok diye.. Bu kolay iş değil.. Başkan Serdal Adalı acele etmiyor.. 6 Ekim 2023 ile 15 Ocak 2025 arasında Beşiktaş, Serdar Topraktepe hariç 5 tane hoca değiştirdi."
"Santos ve Van Bronckhorst'a ödenen tazminat bedeli yaklaşık 5 milyon Euro.. Ödenmiş derken daha taksitleri var.. Dolayısıyla da Beşiktaş hem iyi bir teknik adam istiyor hem de yarın bir gün tazminat vermek istemiyor.. Tabii böyle bir durum için sözleşme yaparken karşı taraf ile bunu iyi analiz etmek lazım.. Ama hiçbir yabancı teknik adam da bir kuruşunu bırakmadan gitmez.. Özetle teknik direktör meselesi hassas iş…" yorumunda bulundu.
Murat Özbostan, "Beşiktaş'ta teknik adam konusu krize doğru gidiyor.. Neden hâlâ hoca yok diye.. Bu kolay iş değil.. Başkan Serdal Adalı acele etmiyor.. 6 Ekim 2023 ile 15 Ocak 2025 arasında Beşiktaş, Serdar Topraktepe hariç 5 tane hoca değiştirdi."
"Santos ve Van Bronckhorst'a ödenen tazminat bedeli yaklaşık 5 milyon Euro.. Ödenmiş derken daha taksitleri var.. Dolayısıyla da Beşiktaş hem iyi bir teknik adam istiyor hem de yarın bir gün tazminat vermek istemiyor.. Tabii böyle bir durum için sözleşme yaparken karşı taraf ile bunu iyi analiz etmek lazım.. Ama hiçbir yabancı teknik adam da bir kuruşunu bırakmadan gitmez.. Özetle teknik direktör meselesi hassas iş…" yorumunda bulundu.