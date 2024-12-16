Ousseynou Ba: "Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim"

Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Ousseynou Ba, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ousseynou Ba: 'Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim'
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16 Aralık 2024 00:13
Son güncelleme 16 Aralık 2024 00:15
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. 

45+1. dakikada Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü. 

"ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM"

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ba, oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ifade etti. 

Ba'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: 

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