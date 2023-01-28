Osman Özköylü: 'Oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı'

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, hiç beklemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Osman Özköylü, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Yazık oldu. 90 dakika oyuna domine eden Pendikspor takımı vardı. Bir penaltı, maçın şeklini bambaşka hale getirdi. Beklentimiz mutlak galip gelmekti. Üst sıralardaki yerimizi korumak için kazanmamız gerekiyordu. Son oynadığımız 2 maç berabere bitmişti, bugün de kaybettik." ifadelerini kullandı.



Deplasmanda daha iyi futbol ortaya koyduklarının altını çizen Özköylü şunları söyledi:



"Dışarıda istediklerimizi daha iyi yapıyoruz. İç sahada rakiplerin savunmacı oyunu bizi biraz zorluyor. Bugün her şeye rağmen çok iyi oynadık. Çok iyi pozisyonlar bulduk, rakibi adeta kapattık. Bir türlü içeriye atamadık. Gençlerbirliği attığı golün moraliyle daha çok kapandı, buna rağmen pozisyonlara girdik. Oyundan, oyuncularımızın ortaya koydukları performanstan son derece memnunum. Oyunumuz bizim için ilerisi için son derece umut verici. Kaybetmek bizi çok üzdü. Oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı. Maalesef bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Bir an önce bu maçın telafisini nasıl yaparız ona bakacağız. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."





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