Osman Özköylü: 'Maçı domine ettik'

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, Pendikspor için tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirdi.



Pendikspor'un tarihinde ilk kez sahasında bir Spor Toto 1. Lig maçına çıktığını vurgulayan Özköylü, şöyle konuştu:



"Çok mutluyum. Oyuncularım sahada her şeyi yaptı, maçı domine ettik. Pozisyon üretmeye çalıştık. Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Altay kendi imkanlarına göre yapılabilecek planı uygulamaya çalıştı. İyi savunma yapmaya çalıştı. 4-5 pozisyon bulduk buna rağmen ama nasip son dakikaymış. Golün gelmesi bana göre gecikti ama çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bu maçın hakkı Pendik galibiyetiydi, öyle de oldu. Ortaya koyduğumuz iyi oyun, karşılığını buldu. Bu sıcak havaya rağmen tempo yapmaya çalıştık. Her şeyi denedik, pozisyon vermedik. İnanılmaz bir topa sahip olma yüzdesiyle oynadık. Bu maç berabere bitseydi gerçekten çok üzülürdüm. Adalet sahibi yüce rabbim bize nasip etti."





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