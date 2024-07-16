Osman Özköylü: 'Hedef yeinden Süper Lig'

1'inci Lig takımlarından Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, kamp yaptıkları otelin sahasında sabah antrenmanına çıkan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı. Günde çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Bolu kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 2 Ağustos'a kadar Bolu'da kamp çalışmalarına devam edecek Pendikspor'da Özköylü, hazırlık maçlarının ardından oyuncularının performansına göre takımına son şeklini verecek.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, Bolu kampının çok iyi geçtiğini belirterek, "Bizim için verimli geçen bir süreç oluyor. Geçen yıldan oyuncu sayımızın fazla oluşu, yeni aldığımız oyuncuların bizimle daha önce çalışmış oyuncular olması ve bunun yanında eksik olan noktalara yapılacak transferleri daha çok istediğimiz oyuncuları bularak buraya katmış olmamız bizim için çok önemli avantajlar. Bu sezon tekrar Süper Lig'e geri dönebilmek için bu yarışın içinde olacağız. Bu takımlardan biri olmak için çabalayacağız. Bunun için tecrübemiz ve potansiyelimiz var. Bu tecrübeleri, doğru şekilde kullanarak kurmuş olduğumuz iyi kadroyla beraber tekrar Süper Lig'e çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Sezona mümkün olan en iyi şekilde girerek, sezon içerisinde istediğimiz sonuçları alacak gerek fiziksel gerekse taktiksel çalışmaların temelini oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey beklediğimiz, istediğimiz gibi gidiyor" dedi.



Özköylü, Bolu kampında 28 oyuncuları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"2 Ağustos'a kadar Bolu'da olacağız. Bu kadrodan ayrılanlar olabilir, aramıza katılacaklar olacaktır. Şu an mevcut kadroyu hazırlık maçlarında görmek istiyoruz. Elimizdeki oyunculardan alacağımız verimi görmek istiyoruz. İhtiyaç durumuna göre 1-2 tane daha transferimiz olabilir. Bir hazırlık maçı oynayacağız, sonrasında oyuncularımıza 2 gün izin vereceğiz. Sonrasında Bolu'da aynı otelde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte de 4 tane hazırlık maçımız olacak. Bu sezon gerçekten iddialı yatırım yapan takımlar olacak. Biz de bu takımlar içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Süper Lig'den düşen takımımızın yüzde 60'ını koruduk. Yabancı oyuncu konusunda bir açığımız var 5 oyuncu ile beraberiz. 1 oyuncu hakkımız daha var. Onu da düşündüğümüz mevkilere bakıyoruz. Bir tane oyuncuyu daha takıma katmayı düşünüyoruz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU