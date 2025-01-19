Osman Özköylü: "Çok iyi oynadığımız maçta yenildik"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, sahalarında Boluspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Osman Özköylü: 'Çok iyi oynadığımız maçta yenildik'
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19 Ocak 2025 17:38

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor'a 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Osman Özköylü, iyi mücadele etmelerine rağmen hak etmedikleri bir şekilde mağlup olduklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özköylü, aldıkları mağlubiyetin üzücü ve canlarını yaktığını belirterek, "Çok iyi oynadığımız, mücadele ettiğimiz, galibiyeti hak ettiğimiz bir maçta mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dakikada golü atsak sevinen biz olacağız ama o pozisyonun devamı geliyor bize gol oluyor. Üzerimizde çok ciddi bir şanssızlık, nasipsizlik var. Geçen hafta aynı şeyi yaşadık, bu hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklar çok istiyor, hepimiz çok istiyoruz, çok çalışıyoruz, sahada mücadelemiz bugün olağanüstü iyiydi, herkes çok gayretliydi. Yeni gelen arkadaşlarımızın katkısı, enerjisi bize ekstra bir motivasyon oldu." dedi.

Özköylü, antrenörlük hayatında hiç olmayan bir dönem yaşadığını belirterek, "İlk yarı bir sürü duran topu yakaladık, hepsini doğru kullandık, çok güzel organizasyonlar yaptık ama topu içeri sokamadık. Son dakikada da Ahmet'in kaçırdığı pozisyon ve yediğimiz gol maalesef hak etmediğimiz, bizi çok üzen, yaralayan bir mağlubiyet oldu. Gerçekten üzgünüz, içimden bir şeyler söylemek geliyor ama inançlı insanlarız. Yaşadığımız bu durum takdiri ilahi, gayretin, çabanın sonucu bir yerde kırılacak, bir yerde sonuçlar bizim lehimize olacak. Ben buna inanıyorum ama tabii ki baktığınız zaman aşağı inen, küme düşme hattının içine giren Iğdır FK var. Bunu oturup konuşacağız, değerlendireceğiz, ne yapmamız gerekiyorsa ona göre çözümünü üretip yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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