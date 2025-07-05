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Orkun Kökçü'den net mesaj: sadece Beşiktaş!

Benfica'dan ayrılması gündeme gelen milli oyuncu Orkun Kökçü, Süper Lig'e transferi gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş'a transfer olmak istediği yakın çevresine ve menajerine belirtti.

calendar 05 Temmuz 2025 10:05
Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'den net mesaj: sadece Beşiktaş!
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Benfica'nın ve A Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'nün, Portekizli teknik direktör ile turnuvada yaşadığı tartışmanın sonrasında ayrılma kararı alması, Süper Lig devlerinin ilgisini çekmişti.

SADECE "BEŞİKTAŞ"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemlerinde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcu, kararını verdi. Milli oyuncu, Türkiye'ye transfer ihtimali gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş'ın oyuncusu olacağını hem yakın çevresine hem de menajerine iletti.

30 MİLYON EURO BEKLENTİ

Yıldız oyuncuyu 2 sene önce Hollanda ekibi Feyenoord'dan 30 milyon Euro'ya alan Benfica'nın ise oyuncusunu, aldığı fiyata satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

KİRALIK DURUMU OLABİLİR

Avrupa'dan 30 milyon Euro civarı bir teklif gelmezse Orkun'un kiralık olarak ayrılma ihtimalinin doğabileceği öğrenildi.  Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için şimdiden girişimlerde bulunduğu belirtildi.   

 


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