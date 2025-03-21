Orkun'dan Benfica mesajı!

A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Macaristan maçının ardından Benfica'yla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Orkun'dan Benfica mesajı!
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21 Mart 2025 00:04
Son güncelleme 21 Mart 2025 00:49
A Milli Takım forması giyen Orkun Kökçü, Macaristan maçının ardından konuştu.

Milli maçla ilgili değerlendirmesinin ardından Benfica ile ilgili de konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Benfica'da da durumlar iyi. Kerem'le son haftalarda skor katkısı sağlıyoruz. Daha da iyi performans gösterip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.

Macaristan maçında ilk golü atan Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 

 
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