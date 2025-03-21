Orkun'dan Benfica mesajı!

A Milli Takım forması giyen Orkun Kökçü, Macaristan maçının ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli maçla ilgili değerlendirmesinin ardından Benfica ile ilgili de konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Benfica'da da durumlar iyi. Kerem'le son haftalarda skor katkısı sağlıyoruz. Daha da iyi performans gösterip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.
Macaristan maçında ilk golü atan Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Milli maçla ilgili değerlendirmesinin ardından Benfica ile ilgili de konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Benfica'da da durumlar iyi. Kerem'le son haftalarda skor katkısı sağlıyoruz. Daha da iyi performans gösterip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.
Macaristan maçında ilk golü atan Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.