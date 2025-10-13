Orhan Ak: 'Kırmızı alandan acil çıkmamız lazım'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu.Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi:Görevden ayrılan Selçuk Şahin'in iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurgulayan Kulaksız,açıklamasını yaptı.Çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, ciddi bir kulüpte yeni bir serüvene başlayacağını kaydetti.Kulübün imkanları ve vizyonunun her teknik adamın çalışmak isteyeceği şekilde olduğunu dile getiren Ak,ifadelerini kullandı.Eflatun-sarılı ekibin futbol hafızasına hızlı şekilde dönmesi gerektiğini belirten Ak,diye konuştu.Üç yıllık anlaşmanın motive edici olduğunu aktaran Orhan Ak, sözlerini şöyle tamamladı:Açıklamaların ardından imzalar atılırken tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.