Önder Özen, Erman Toroğlu: "Bu, futbola ihanet"

Önder Özen ve Erman Toroğlu, Malatyaspor'un Beşiktaş karşısındaki futbolunu "bunun adı futbol değil" şeklinde yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Önder Özen, Erman Toroğlu: 'Bu, futbola ihanet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2020 20:02
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor'un katı savunması Erman Toroğlu ve Önder Özen'den ciddi eleştirdi aldı.

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk yarıdaki performansı;

- İsabetli şut: 0
- İsabetsiz şut: 0
- İsabetli orta: 0
- Korner: 0
- Ofsayt: 0

ÖNDER ÖZEN:

Malatyaspor çok katı savunma yapıyor. 1 puan için gelmiş. Kalenin önünü savunuyor. Bildiğiniz Çanakkale geçilmez stratejisi. Ligimizin resmi ideolojisi budur. İstanbul'a geldiklerinde metod budur. Teknik adamı ve oyuncuları anlamak mümkün ama futbola karşı da sorumluluklarınız var. Açılın sacılın demek haddimize değil ama açık konuşmak gerekirse Malatyaspor'un oynadığı şeye futbol dersek futbola ayıp edeceğiz.

ERMAN TOROĞLU:

Malatyaspor, Beşiktaş karşısında zavallı gibi ilk 45 dakika oynadı. stanbul'da puan almak için en az 2 gol atmak lazım, 1 bile yetmez. Beşiktaş'ı ailecek üstüne çekersen, golü yersin. Beşiktaş'ı yorduğun zaman golü atabilirsin. İstanbul'da ilk kez böyle bir deplasman takımı izledim ayıp! Oynamayın daha iyi."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için