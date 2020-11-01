Önder Özen, Erman Toroğlu: 'Bu, futbola ihanet'

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor'un katı savunması Erman Toroğlu ve Önder Özen'den ciddi eleştirdi aldı.



Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk yarıdaki performansı;



- İsabetli şut: 0

- İsabetsiz şut: 0

- İsabetli orta: 0

- Korner: 0

- Ofsayt: 0



ÖNDER ÖZEN:



Malatyaspor çok katı savunma yapıyor. 1 puan için gelmiş. Kalenin önünü savunuyor. Bildiğiniz Çanakkale geçilmez stratejisi. Ligimizin resmi ideolojisi budur. İstanbul'a geldiklerinde metod budur. Teknik adamı ve oyuncuları anlamak mümkün ama futbola karşı da sorumluluklarınız var. Açılın sacılın demek haddimize değil ama açık konuşmak gerekirse Malatyaspor'un oynadığı şeye futbol dersek futbola ayıp edeceğiz.



ERMAN TOROĞLU:



Malatyaspor, Beşiktaş karşısında zavallı gibi ilk 45 dakika oynadı. stanbul'da puan almak için en az 2 gol atmak lazım, 1 bile yetmez. Beşiktaş'ı ailecek üstüne çekersen, golü yersin. Beşiktaş'ı yorduğun zaman golü atabilirsin. İstanbul'da ilk kez böyle bir deplasman takımı izledim ayıp! Oynamayın daha iyi."



