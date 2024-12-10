Olympiakos, Kerem Demirbay'ın peşinde!

Olympiakos, Galatasaray'dan Kerem Demirbay ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Olympiakos, Kerem Demirbay'ın peşinde!
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10 Aralık 2024 14:45
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay için Yunanistan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Sportdog'da yer alan habere göre, Olympiakos, Kerem Demirbay ile ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'da istediği süreyi bulamadığı için yeni bir arayışta olduğu ancak sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuyu bedava bırakmayacağı kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 19 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.

Sarı-kırmızılıların geçen sezon Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, toplamda ise Galatasaray forması altında 61 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SERGIO OLIVEIRA GİTMİŞTİ!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira da Olympiakos'a imza atmıştı. Portekizli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

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