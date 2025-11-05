NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 126-107 mağlup ederek sezona sekizde sekizle başladı ve kulüp tarihinin en iyi sezon açılış serisini elde etti.Thunder'ın yıldızıkarşılaşmada 30 sayı ve 12 asistle öne çıktı. Yüzde 64,3 isabet oranıyla (14'te 9) oynayan Kanadalı yıldız, üç sayı çizgisinin gerisinden de 5 denemede 4 isabet buldu. Gilgeous-Alexander'a22 sayıyla eşlik ederken,vede 12'şer sayıyla katkı verdi.Los Angeles temsilcisinde25 sayı,17 sayı üretti. Clippers, yıldızları(ayak bileği sakatlığı) ve(diz sakatlığı) yoksun çıktığı karşılaşmada üst üste ikinci iç saha mağlubiyetini aldı. Derrick Jones Jr. ise 16 sayı kaydetti.Maçın ilk yarısında 13 sayıya kadar geri düşen Thunder, üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika 34 saniye kala Aaron Wiggins'in üçlüğüyle skoru 81-78'e getirerek öne geçti ve bu üstünlüğünü bir daha bırakmadı. Oklahoma City, periyodun son 3 dakikasında 8-2'lik seriyle farkı açarak son çeyreğe 94-86 üstün girdi.Dördüncü periyoda ise fırtına gibi başlayan Thunder, 11-0'lık bir seriyle farkı 19 sayıya (105-86) çıkardı ve karşılaşmanın kontrolünü tamamen eline aldı. Bu seri, üçüncü çeyreğin sonunda Isaiah Joe ve Gilgeous-Alexander'ın arka arkaya attığı üçlüklerle başlayan 17-0'lık bir Thunder serisine dönüştü.Bu galibiyetle Oklahoma City Thunder, kulüp tarihindeki en uzun sezon açılışı galibiyet serisine ulaşırken, son şampiyon unvanını koruma yolunda güçlü bir mesaj verdi.Bucks 100-Magic 112-76ers 111-Hornets 112-Suns 107-