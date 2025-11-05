05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Oklahoma City Thunder'dan müthiş başlangıç: 8-0!

NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 126-107 mağlup ederek sezona sekizde sekizle başladı ve kulüp tarihinin en iyi sezon açılış serisini elde etti.

calendar 05 Kasım 2025 10:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Oklahoma City Thunder'dan müthiş başlangıç: 8-0!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 126-107 mağlup ederek sezona sekizde sekizle başladı ve kulüp tarihinin en iyi sezon açılış serisini elde etti.

Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmada 30 sayı ve 12 asistle öne çıktı. Yüzde 64,3 isabet oranıyla (14'te 9) oynayan Kanadalı yıldız, üç sayı çizgisinin gerisinden de 5 denemede 4 isabet buldu. Gilgeous-Alexander'a Isaiah Joe 22 sayıyla eşlik ederken, Cason Wallace ve Aaron Wiggins de 12'şer sayıyla katkı verdi.

Los Angeles temsilcisinde James Harden 25 sayı, John Collins 17 sayı üretti. Clippers, yıldızları Kawhi Leonard (ayak bileği sakatlığı) ve Bradley Beal'dan (diz sakatlığı) yoksun çıktığı karşılaşmada üst üste ikinci iç saha mağlubiyetini aldı. Derrick Jones Jr. ise 16 sayı kaydetti.


Maçın ilk yarısında 13 sayıya kadar geri düşen Thunder, üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika 34 saniye kala Aaron Wiggins'in üçlüğüyle skoru 81-78'e getirerek öne geçti ve bu üstünlüğünü bir daha bırakmadı. Oklahoma City, periyodun son 3 dakikasında 8-2'lik seriyle farkı açarak son çeyreğe 94-86 üstün girdi.

Dördüncü periyoda ise fırtına gibi başlayan Thunder, 11-0'lık bir seriyle farkı 19 sayıya (105-86) çıkardı ve karşılaşmanın kontrolünü tamamen eline aldı. Bu seri, üçüncü çeyreğin sonunda Isaiah Joe ve Gilgeous-Alexander'ın arka arkaya attığı üçlüklerle başlayan 17-0'lık bir Thunder serisine dönüştü.

Bu galibiyetle Oklahoma City Thunder, kulüp tarihindeki en uzun sezon açılışı galibiyet serisine ulaşırken, son şampiyon unvanını koruma yolunda güçlü bir mesaj verdi.

Gecenin diğer sonuçları:

Bucks 100-128 Raptors
Magic 112-127 Hawks
76ers 111-113 Bulls
Hornets 112-116 Pelicans
Suns 107-118 Warriors

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.