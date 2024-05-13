Okçulukta Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

Okçulukta alt yaş gruplarındaki 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası, İzmir'de başladı.
Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda 134 kulüpten 1102 sporcu mücadele ediyor.
Bugün 15 yaş altı müsabakalarıyla başlayan şampiyona, 19 Mayıs Pazar günü 21 yaş altındaki atışlarla tamamlanacak.
Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda 134 kulüpten 1102 sporcu mücadele ediyor.
Bugün 15 yaş altı müsabakalarıyla başlayan şampiyona, 19 Mayıs Pazar günü 21 yaş altındaki atışlarla tamamlanacak.
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