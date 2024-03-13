Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası başladı

Antalya'da düzenlenen Okçuluk 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 15:22
Son güncelleme 13 Mart 2024 15:25
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Makaralı ve klasik yay kategorilerinde yapılan organizasyonda, 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor.

Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery