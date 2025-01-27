OKC, Shai'in 33 sayısıyla Portland'da kazandı!

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayılık performansıyla Portland Trail Blazers'ı 118-108 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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OKC, Shai'in 33 sayısıyla Portland'da kazandı!
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27 Ocak 2025 09:22
Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayılık performansıyla Portland Trail Blazers'ı 118-108 mağlup etti.

Jalen Williams 24 sayı ve 8 asistle, Isaiah Hartenstein ise 14 sayı ve 11 ribaundla oynayarak, Thunder ekibinin bir önceki maçta Dallas Mavericks'e karşı aldığı yenilgiden toparlanmasına yardımcı oldu. Oklahoma City sezonda 37-8 derecesine yükselirken, deplasman serisini 17-5'e çıkardı.

Trail Blazers cephesinde Deni Avdija, 28 sayı, 8 asist ve 7 ribaundla takımın en skorer ismi olurken, Scoot Henderson 25 sayı ve 5 ribaundla, Toumani Camara ise 24 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.

Thunder, bir sonraki maçında Çarşamba gecesi Golden State Warriors'a karşı oynayacak. Trail Blazers ise Salı gecesi Milwaukee Bucks'ı ağırlayacak. 

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