Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayılık performansıyla Portland Trail Blazers'ı 118-108 mağlup etti.



Jalen Williams 24 sayı ve 8 asistle, Isaiah Hartenstein ise 14 sayı ve 11 ribaundla oynayarak, Thunder ekibinin bir önceki maçta Dallas Mavericks'e karşı aldığı yenilgiden toparlanmasına yardımcı oldu. Oklahoma City sezonda 37-8 derecesine yükselirken, deplasman serisini 17-5'e çıkardı.



Trail Blazers cephesinde Deni Avdija, 28 sayı, 8 asist ve 7 ribaundla takımın en skorer ismi olurken, Scoot Henderson 25 sayı ve 5 ribaundla, Toumani Camara ise 24 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Thunder, bir sonraki maçında Çarşamba gecesi Golden State Warriors'a karşı oynayacak. Trail Blazers ise Salı gecesi Milwaukee Bucks'ı ağırlayacak.



