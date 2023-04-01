Okan Buruk'un takıma mesajı: 'Kazan ve rahatla'

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden bir gün önce sahaya çıkacak Cim-Bom'da başarılı çalıştırıcı, futbolcularına, "Kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı çok kritik." dedi.Ligde 26 haftada 25 maç yapan Sarı-Kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.Teknik Direktör Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan A.Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-Lacivertli takım, 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada formasına kavuşacak. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in bugünkü mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor. Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son dönemde takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesinde kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi. Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularına, "Kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı sonrası BAY geçeceğiz. Belki de sezonun en kritik sınavına çıkıyoruz." uyarısında bulundu.Aslan'da Mauro Icardi, Kerem ve Barış Alper Yılmaz bugün sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. G.Saray, Adana Demir maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.