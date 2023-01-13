Okan Buruk tarihe geçti!

Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.
Okan Buruk, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde; Galatasaray tarihinde üst üste 9 lig galibiyeti alan 3. teknik direktör olacak.
Bunu Mustafa Denizli 1987/88 yılında, Fatih Terim ise 2010/11 yılında gerçekleştirmişti.
Galatasaray son 8 maçı!
2-0 Karagümrük
2-1 Beşiktaş
7-0 Başakşehir
2-1 İstanbulspor
2-1 Sivasspor
2-1 Ankaragücü
3-0 Fenerbahçe
4-0 Hatayspor
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.
Okan Buruk, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde; Galatasaray tarihinde üst üste 9 lig galibiyeti alan 3. teknik direktör olacak.
Bunu Mustafa Denizli 1987/88 yılında, Fatih Terim ise 2010/11 yılında gerçekleştirmişti.
Galatasaray son 8 maçı!
2-0 Karagümrük
2-1 Beşiktaş
7-0 Başakşehir
2-1 İstanbulspor
2-1 Sivasspor
2-1 Ankaragücü
3-0 Fenerbahçe
4-0 Hatayspor
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