Okan Buruk tarihe geçti!

Okan Buruk, 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk tarihe geçti!
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13 Ocak 2023 22:56
Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.

Okan Buruk, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde; Galatasaray tarihinde üst üste 9 lig galibiyeti alan 3. teknik direktör olacak.

Bunu Mustafa Denizli 1987/88 yılında, Fatih Terim ise 2010/11 yılında gerçekleştirmişti.

Galatasaray son 8 maçı!

2-0 Karagümrük
2-1 Beşiktaş
7-0 Başakşehir
2-1 İstanbulspor
2-1 Sivasspor
2-1 Ankaragücü
3-0 Fenerbahçe
4-0 Hatayspor

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