Okan Buruk tarihe geçti!

Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.



Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.



Okan Buruk, Antalyaspor maçını kazanmaları halinde; Galatasaray tarihinde üst üste 9 lig galibiyeti alan 3. teknik direktör olacak.



Bunu Mustafa Denizli 1987/88 yılında, Fatih Terim ise 2010/11 yılında gerçekleştirmişti.



Galatasaray son 8 maçı!



2-0 Karagümrük

2-1 Beşiktaş

7-0 Başakşehir

2-1 İstanbulspor

2-1 Sivasspor

2-1 Ankaragücü

3-0 Fenerbahçe

4-0 Hatayspor





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