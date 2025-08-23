Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bir anda kıymete bindi.



İtalyan Yıldız iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen oynadığı bölgede bir çok alternatif olması nedeniyle gözden çıkarılmıştı.



Kendisine kulüp arayan 26 yaşındaki futbolcu, Udinese'den gelen teklifi değerlendirmeye almıştı. Ancak son dakikada çıkan Barış Alper krizi, Zaniolo'nun satış sürecinin önünü tıkadı.





Bonservisinin %50 sine 7.5 milyon Euro öneren İtalyan ekibine Galatasaray tarafından şimdilik ret yanıtı verildi.



Okan Buruk, Barış'ın durumu netleşmeden Zaniolo'yu bırakmak istemiyor. Olası bir ayrılıkta İtalyan yıldız oynatmayı planlıyor.



