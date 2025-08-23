23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
14:30
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
14:30

Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat

Hazırlık kampında formda görüntü veren Zaniolo'nun satış süreci, Barış Alper Yılmaz kriziyle durdu. Udinese'nin teklifine Galatasaray şimdilik "hayır" dedi. Okan Buruk, olası ayrılık ihtimaline karşı İtalyan yıldızı takımda tutmak istiyor.

calendar 23 Ağustos 2025 10:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk'tan Zaniolo için özel talimat
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bir anda kıymete bindi.

İtalyan Yıldız iyi bir hazırlık kampı geçirmesine rağmen oynadığı bölgede bir çok alternatif olması nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Kendisine kulüp arayan 26 yaşındaki futbolcu, Udinese'den gelen teklifi değerlendirmeye almıştı. Ancak son dakikada çıkan Barış Alper krizi, Zaniolo'nun satış sürecinin önünü tıkadı.

Bonservisinin %50 sine 7.5 milyon Euro öneren İtalyan ekibine Galatasaray tarafından şimdilik ret yanıtı verildi.

Okan Buruk, Barış'ın durumu netleşmeden Zaniolo'yu bırakmak istemiyor. Olası bir ayrılıkta İtalyan yıldız oynatmayı planlıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
