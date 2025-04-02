Okan Buruk'tan Günay sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Günay sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 20:01
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe 11'inde beklenmedik bir değişiklik yaptı.

Okan Buruk, derbide kaleyi Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e verdi. Bu sezon kupa maçlarında ve Muslera'nın cezalı olduğu maçlarda koruyan Günay, derbide Fenerbahçe karşısında da görevde olacak.

öte yandan, kaptan Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubendi Abdülkerim Bardakcı2da olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery