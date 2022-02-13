Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerine göreve gelme ihtimali olduğu iddia edilen isimlerden Okan Buruk açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan flaş Galatasaray açıklaması
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13 Şubat 2022 00:09
Galatasaray, Domenec Torrent yönetminde 5 maçta 2 puan aldık ve İspanyol teknik adamın geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Okan Buruk, Galatasaray hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Galatasaray'da göreve gelmek için hazır olduğunu söyledi.

Okan Buruk, Galatasaray'la ilgili TV100'e yaptığı açıklamada "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik adamlık yapamaya hazır olduğunu "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." sözleriyle açıkladı.

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