Okan Buruk'tan derbi öncesi net mesaj: 'Lig neden bitsin?'

İki gün önce operasyon geçirmesine rağmen Galatasaray'ı yalnız bırakmayan ve bu şekilde takımın başında yer alan Teknik Direktör Okan Buruk, kritik maç öncesinde Milliyet'e konuştu.
"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" diye cevap verdi.
Galatasaray'ın başındaki başarılı derbi karnesiyle dikkat çeken Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına da uyarılarda bulundu.
"HER SONUÇ MÜMKÜN"
Favori gösterildiklerini ve bu durumun rehavete yol açmamasını isteyen Buruk'un, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım" dediği belirtildi.
G.SARAY ÇOK ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette Cim-Bom'un farklı üstünlüğü dikkat çekiyor.
357. kez bugün karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde sarı-kırmızılılar, 356 maçın 127'sini kazanırken, 115'ini ise Kartal üstün olarak tamamladı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de de Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların 43 müsabakasında ise eşitliği bozulmadı.
"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz" diye cevap verdi.
Galatasaray'ın başındaki başarılı derbi karnesiyle dikkat çeken Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına da uyarılarda bulundu.
"HER SONUÇ MÜMKÜN"
Favori gösterildiklerini ve bu durumun rehavete yol açmamasını isteyen Buruk'un, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon'a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım" dediği belirtildi.
G.SARAY ÇOK ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette Cim-Bom'un farklı üstünlüğü dikkat çekiyor.
357. kez bugün karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde sarı-kırmızılılar, 356 maçın 127'sini kazanırken, 115'ini ise Kartal üstün olarak tamamladı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de de Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların 43 müsabakasında ise eşitliği bozulmadı.