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Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax'tan transferi gündeme gelen Ahmetcan Kaplan ile ilgili konuştu.

calendar 21 Temmuz 2025 12:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan yanıtı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Ajax'tan transferi gündeme gelen Ahmetcan Kaplan için gelen soruya cevap verdi.

"Ahmetcan Kaplan'ı düşünüyor musunuz?"


Okan Buruk: "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz.

Stoper olarak iki sezondur Abdülkerim ve Davinson çekti. Nelsson'un önemli katkıları oldu. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz."

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