Okan Buruk: "Sakın Manchester United'ı düşünmeyin"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma Ankaragücü maçından önce Manchester United'ı düşünmemeleri gerektiğini söyledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Sakın Manchester United'ı düşünmeyin'
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29 Eylül 2023 08:06
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yoğun tempo için önlemler alıyor.

Buruk'un önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası takımla bir toplantı yaparak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



"SAKIN MANCHESTER'I DÜŞÜNMEYİN"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun yapılan yenilenme çalışmasının ardından, "Çok yoğun bir tempomuz var. Bunu biliyorum ve size bir gün izin veriyorum. Önümüzde yoğun ve zor bir fikstür var. Bu sürece en iyi şekilde hazır olmalıyız. Şampiyonlar Ligi elbette önceliğimiz, ama Süper Ligi de fazlasıyla önemsemeliyiz. Bu nedenle Manchester United maçını düşünmenizi istemiyorum. Öncelikle Ankaragücü ile zor bir maç oynayacağız ve kazanmalıyız. Manchester maçı için sabırsızlandığınızı biliyorum, ama daha önce 3 puanla bitirmemiz gereken bir lig maçı var." dediği öğrenildi.

Öte yandan Oyuncular 17 günlük yoğun temponun ardından ilk kez izin yaparken, Ankaragücü hazırlıkları bu akşamki antrenmanla tamamlanacak. Buruk karşılaşmanın 11'ine de bu idmandan sonra karar verecek.



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