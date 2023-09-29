Okan Buruk: 'Sakın Manchester United'ı düşünmeyin'

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyenteknik direktöryoğun tempo için önlemler alıyor.Buruk'un önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası takımla bir toplantı yaparak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun yapılan yenilenme çalışmasının ardından,dediği öğrenildi.Öte yandan Oyuncular 17 günlük yoğun temponun ardından ilk kez izin yaparken, Ankaragücü hazırlıkları bu akşamki antrenmanla tamamlanacak. Buruk karşılaşmanın 11'ine de bu idmandan sonra karar verecek.