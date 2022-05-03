Okan Buruk için sürpriz iddia!

Adı son dönemde sık sık Galatasaray'la anılan ve başkan adaylarından Metin Öztürk'ün görüşme gerçekleştireceğini açıkladığı Okan Buruk için sürpriz bir iddia ortaya atıldı



Galatasaray'da yapılacak seçim öncesi başkanlık adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı olan Okan Buruk için Afrika iddiası geldi.



SÜRPRİZ OKAN BURUK İDDİASI



İtalyan basını, Okan Buruk için flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre, Galatasaray, 11 yıl boyunca futbolcu olarak formasını giydiği ve teknik direktör adayı olan Okan Buruk ile görüşmelere başlarken deneyimli hocaya Afrika'dan 2 talip çıktı.



İtalyan basınında çıkan haberde, Okan Buruk için sadece Galatasaray değil Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları da devreye girdi. İddialara göre, Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, sarı kırmızılıların da görüşme gerçekleştirdiği Okan Buruk ile temasa geçti.



G.SARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER



Öte yandan İtalya'da, Galatasaray'ın Okan Buruk dışında Laurent Blanc, Marko Nikolic ve Jindrich Trpisovsky'i de gündemine aldığı öne sürüldü.









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